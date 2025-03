Aspen Institute Italia e AmCham | focus a Milano sui dazi Usa e sul futuro del commercio internazionale

Leggi su Ildenaro.it

e l’American Chamber of Commerce in Italy organizzano a, il 2 aprile alle ore 15 presso Assolombarda il dibattito “The Art of the International Deal. Preparing for a New Trade Era”.Nella data scelta dall’Amministrazione Trump per presentare e illustrare i “reciproci e settoriali” nei confronti di numerosi partner commerciali, il panel vedrà la presenza di Giulio Tremonti, presidente; Simone Crolla, consigliere delegatoItaly; Alessandro Spada, presidente Assolombarda. A commentare il nuovo scenario delci saranno inoltre Marco Tronchetti Provera, vice presidente Pirelli; Andrea Montanino, direttore Strategie settoriali e Impatto e chief economist Cdp; Italo Colantone, associato di Politica economica, Università Bocconi; Barbara Cimmino, vice presidente per l’export, Confindustria e co-fondatrice di Yamamay; Lotta Vikman, head of Marketing, Ups; Ivana Zuzul, executive director Europe, Us Chamber of Commerce.