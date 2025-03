Askatasuna18 condanne No associazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.05 Diciottoe dieci assoluzioni al maxi processo di primo grado ai militanti del centro sociale Askatasuna di Torino e del movimento No Tav imputati per le azioni dimostrative contro l'alta velocità in Val di Susa. Per 16 imputati è caduta l'accusa dia delinquere "perché il fatto non sussiste", mentre le altre pene relative a singoli episodi vanno dai 5 mesi ai 4 anni e 9 mesi.La procura aveva chiestoper un totale di 88 anni di carcere. Applausi in aula e fuori con slogan degli attivisti.