Secoloditalia.it - Askatasuna, cade l’associazione a delinquere: 10 assoluzioni e 18 condanne. I ‘bravi ragazzi’ festeggiano

Leggi su Secoloditalia.it

È arrivato l’atteso verdetto di primo grado del maxi processo a 28 attivisti di Akatasuna per le violenze ripetute in val di Susa. Un appuntamento cavalcato da giorni dai bravi ragazzi del centro sociale torinese, dediti dalla guerriglia urbana e agli scontri con la polizia. Oggi autonomi a antagonisti dipossono cantare vittoria per il pericolo in parte scampato. E infatti, coccolati dal sindaco dem Lo Russo, applaudono e si danno ai festeggiamenti dopo la sentenza dei giudici di Torino che assolvono 16 imputati su 28 dall’accusa di associazione per“perché il fatto non sussiste”., 18e 10per i No tavDiciotto invece le persone condannate per i reati minori. Con pene molto ridotte, che vanno dai 4 anni è 9 mesi ai 5 mesi. Per i 28 imputati la Procura a dicembre aveva chiestoper un totale di 88 anni di carcere.