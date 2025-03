Ilfattoquotidiano.it - Askatasuna, 18 condanne per i militanti del centro sociale. Ma cade l’accusa di associazione per delinquere

Il processo di primo grado aideldi Torino si è concluso con 18. I giudici hanno però assolto gli imputati daldiper“perché il fatto non sussiste“. Alla lettura della sentenza in aula sono partiti i cori e gli applausi delle persone presenti, mentre all’esterno del tribunale gli attivisti hanno festeggiato. “Siamo unaa resistere”, la frase urlata al megafono dagli attivisti.Le pene inflitte dai giudici variano dai 4 anni e 9 mesi ai 5 mesi di reclusione per singoli episodi, mentre la procura aveva chiestoper un totale di 88 anni di carcere, per 72 capi di imputazione. Nel processo erano imputati 26 attivisti delper una quindicina di azioni contro i cantieri del Tav in Valsusa (66 capi di imputazione su 72) e durante manifestazioni a Torino avvenute fra il 2019 e il 2021: a 16 di loro veniva contestata l’