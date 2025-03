Lopinionista.it - Asics con il brand A.P.C. per una collezione dedicata al tennis

Lax A.P.C. combina stile e prestazioni di alto livello con la lineaOn-Court affiancata da quella Off-CourtHOOFDDORP –e il fashionfrancese A.P.C. uniscono le forze per lanciare una nuovadacomposta sia da capi on-court che off-court in vista del prossimo EuropeanTour. Questa collaborazione rappresenta un traguardo importante per, inaugurando la sua primacon total lookal.Guidate da un impegno comune per l’alta qualità e la cura artigianale,e A.P.C. hanno creato unaunisex raffinata, caratterizzata da una palette di colori blu e bianco, in perfetto stile monocromatico A.P.C. I design, essenziali ma distintivi, richiamano l’eleganza preppy degli anni ’70, reinterpretando le silhouette classiche delfrancese.