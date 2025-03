Anteprima24.it - Asia, inaugurati cinque nuovi automezzi

Tempo di lettura: 2 minutiL’ha inaugurato, questa mattina nella sede di via Ponticelli,mezzi (porter, veicoli leggeri attrezzati con vasca porta rifiuti per le operazioni di spazzamento) proseguendo nell’operazione di rinnovo del proprio parco veicolare.“Inauguriamo l’introduzione di altri– ha dichiarato l’amministratore unico, Donato Madaro – rispetto a quelli che già avevamo in flotta. Siamo al 60% della sostituzione del parco veicolare, composto complessivamente da 80, e proseguiremo con la sostituzione di mezzi non solo obsoleti in un’ottica di risparmio energico e minore impatto ambientale. Stiamo già studiando l’introduzione dell’elettrico nella nostra flotta, e inoltre abbiamo in corso una gara di oltre 2,2 milioni di euro per l’acquisto di altri 17 veicoli.