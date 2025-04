ASCOLTI TV 30 MARZO 2025 | LA PRIMA DI COSTANZA 232% LO SHOW DEI RECORD 121% LA SUPER VINCITA ALL’EREDITÀ 20%+251% BOTTO DOMENICA IN 234%+213%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 30 MARZO 2025: LA PRIMA DI COSTANZA (23,2%), LO SHOW DEI RECORD (12,1%), LA SUPER VINCITA ALL’EREDITÀ (20%+25,1%), BOTTO DOMENICA IN (23,4%+21,3%)

Leggi su Bubinoblog

TV 30•Glitv dell’ultimadel mese dicon il debutto die di Inside e Lodeinella nuova collocazione della. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 3101 35.71PT – 7409 38.82M E D I A S E T24H – 3178 36.60PT – 6381 33.43Uno Mattina in Famiglia – 464 17.00Tg1 – 811 20.23Uno Mattina in Famiglia – 1099 21.68Check Up – 1242 20.42A Sua Immagine – 1198 18.17 + 1835 21.34Santa Messa – 1604 23.03Angelus – non in ondaLinea Verde – 2142 21.61 + 2947 25.57Tg1 + Libri – 4045 30.47 + 3850 28.90Pres.In – 2511 19.80In – 2808 23.35 + 2298 21.25In: Saluti di Mara – 1909 19.13Da Noi. A Ruota Libera – 1657 15.82L’Eredità Weekend – 2436 19.98L’Eredità Weekend – 3687 25.05Tg1 – 4401 25.