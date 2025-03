Amica.it - Arteterapia: visitare musei previene il burn-out

Leggi su Amica.it

Una visita al museo come vero e proprio trattamento per migliorare la salute mentale e contrastare ansia, stress e-out. In Svizzera l’non solo è possibile, ma consigliata dalle autorità: a Neuchâtel, capitale dell’omonimo cantone, i medici sono autorizzati a prescrivere come trattamento una visita al museo, prescrizione che consente al destinatario digratuitamente i poli cittadini.Il progetto pilota in SvizzeraIl progetto pilota è stato lanciato dalle autorità locali e regionali, che hanno invitato i medici a prescrivere le visite al museo come parte di un piano di cura più completo incentrato sulla salute mentale. L’iniziativa copre il costo del biglietto d’ingresso di uno dei quattrodella città, e punta anche a promuovere gli i luoghi della cultura cittadina, basandosi su numerosi studi che hanno dimostrato come l’sia un vero e proprio toccasana non solo per l’anima, ma anche per la mente.