Riminitoday.it - Arrivano da Paesi svantaggiati, cercando un futuro. Il nuovo ristorante sociale che li aiuta a "formarsi e inserirsi"

Leggi su Riminitoday.it

Ha inaugurato domenica 30 marzo, in piazza Primo Maggio. Si chiama "Tipico" ed è unche vuole essere occasione di formazione e inserimento per persone in condizione di svantaggio. In particolare, al Tipico, potranno fare esperienza i minori non accompagnati accolti.