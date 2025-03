Ternitoday.it - Arriva la prima edizione di Ferentillo Trail Run, un’esperienza unica di trail running sui sentieri del monte Solenne

Leggi su Ternitoday.it

Non è una gara, ma un’avventura.ladiRun, in programma il prossimo 13 aprile lungo un itinerario ad anello di 20 chilometri per un’avventura alla scoperta delle diversità paesaggistiche di una regione magnifica.L’organizzazione dell’evento è a cura.