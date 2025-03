Lanazione.it - Arresto-scandalo, ladri e traffico. Ma si sta recuperando la pace nella signorile piazza della Guglia

Dicevi Castellina e dicevi la Beverly Hills di noialtri, incipriatasi al bello dopo gli anni 1980 quando ci si decise a costruire il ponte Datini che unì viale Galilei a una frazione allora di operai, agricoltori, artigiani che negli anni successivi accolse imprenditori, professionisti, laureati e abitazioni di assoluto pregio. Nel messaggio quaresimale del notiziario parrocchiale c’è l’invito a diventare poveri per accogliere la grazia di Dio: tutto un programma per la parrocchia con più alto reddito in Prato. . "Ma è un richiamo soltanto metaforico, di natura eminentemente spirituale" ebbe a spiegarmi subito monsignor Daniele Scaccini, oggi vicariodiocesi, succedutoparrocchia dell’Annunciazione a don Giancarlo, due preti esemplari, primadolorosa parentesi del sacerdote che parlava bene e razzolava male, mettendo in crisi la frazione e l’intera diocesi (l’per droga avvenne nel 2021, ndr).