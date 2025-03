Arresto collaboratoriNetanyahu | ostaggi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.05 Dopo essere stato interrogato come testimone nell'inchiesta israeliana Qatargate, che ha coinvolto 2 suoi collaboratori, Netanyahu ha pubblicato un video definendo le indagini come "politiche" e aggiungendo che due dei suoi principali collaboratori arrestati stamani "sono tenuti ino". La risposta del Forum dei familiari dei rapiti non si è fatta attendere: "Vorremmo ricordarti che i verisono i nostri 59 fratelli e sorelle che sono trattenuti a Gaza da 542 giorni".