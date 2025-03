Ilfattoquotidiano.it - Arrestato un altro studente straniero negli Usa per le posizioni pro-Palestina. L’ateneo: “Profonda preoccupazione”

Le autorità per l’immigrazione statunitensi hannoundell’Università del Minnesota in quello che è l’ennesimo atto di repressione di studenti e personale stranieri nei college statunitensi per le loropro Gaza. Secondo l’emittente Fox News, un dottorando della Carlson School of Management (University of Minnesota), il cui nome non è noto, è stato prelevato dagli uomini dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement) nella sua abitazione fuori dal campus, in un’operazione che ha suscitato proteste etra gli studenti internazionali.L’università si è detta “mente preoccupata”, e il governatore del Minnesota ha chiesto chiarimenti al dipartimento della sicurezza interna. È l’ultimo caso di una serie di arresti che colpiscono studenti stranieri con visto regolare, accusati di aver partecipato a proteste anti-Israele o di avere presunti legami con gruppi terroristici.