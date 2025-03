Ilrestodelcarlino.it - Arrestato per spaccio: 22enne ai domiciliari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro e Urbino, 31 marzo 2025 – Domenica notte a Sant’Angelo in Vado i carabinieri hannoperunresidente a Fermignano. Il giovane è stato controllato a bordo della propria auto mentre si trovava nei pressi di via Pratello Santa Maria, zona già nota per episodi legati allo. Fin dai primi istanti è apparso visibilmente nervoso e così i militari hanno approfondito gli accertamenti. Infatti, dalla perquisizione dell’auto, i carabinieri hanno trovato un involucro con circa 20 grammi di hashish. La successiva perquisizione a casa ha portato inoltre alla scoperta di un piccolo “laboratorio” per la preparazione e il confezionamento della droga: nascosti in vari ambienti dell’abitazione sono stati sequestrati complessivamente 78 grammi di hashish (suddivisi in panetti con etichette riconducibili a specifici marchi illegali "La Mousse" e "Grandaddy Purple"), oltre a 5,3 grammi di cocaina.