Bergamonews.it - Arrestato per atti osceni, evade dai domiciliari: preso dopo tre giorni

Viadanica. La scorsa settimana, il 26 marzo, lo avevanoperin luogo pubblico, dato che si era mostrato completamente nudo ai bambini della materna e delle elementari di Adrara San Rocco che stavano entrando a scuola.I carabinieri di Sarnico avevano accompagnato S.B., 43 anni, con numerosi precedenti penali, a casa del padre dove doveva rimanere aifino al mno seguente, quando lo avrebbero prelevato e accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida. Ma quando avevano suonato il campanello lui non c’era, si era dato alla fuga, così l’udienza si era svolta senza l’imputato e il giudice aveva disposto la misura degli arresti.Sabato 29 marzo alla caserma dei militari è arrivata la chiamata da parte del fratello che segnalava il ritorno a casa di S.