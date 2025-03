Ilgiorno.it - Arrampicata in solitaria. Cade nel vuoto e muore

CANZO (Como)Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, in fondo a un dirupo ai Corni di Canzo, l’uomo era già morto. Ucciso sul colpo dalle ferite causate dalla caduta nel. Guido Valli, 62 anni, residente a Milano nella zona di viale Fulvio Testi, è morto ieri poco dopo mezzogiorno, mentre stava facendo un’escursione nel Triangolo Lariano. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato in un’inlungo una parete rocciosa nella zona del Corno Occidentale, tra i territori di Canzo e Valbrona. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, avrebbe mancato la presa durante un passaggio in salita, forse per un errore di valutazione, anche se non può essere escluso un momentaneo malore. È quindi precipitato verso il basso andando incontro a un tratto fortemente pendente e impervio.