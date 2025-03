Amica.it - Aromatiche e discrete: fioriscono le lavender milk nail

Leggi su Amica.it

Dopo le strawberry, un altro trend ispirato alla natura si affaccia sulle mani in questo inizio primavera: sono le, unghie in una tonalità lilla chiaro, lattiginose, che rendono omaggio alla lavanda, pianta primaverile per eccellenza.Selena Gomez lancia leLa prima a sfoggiarle è stata Selena Gomez, ormai una trendsetter quando si parla di beauty eart. Per lei ilartist delle celeb Tom Bachik ha realizzato una manicure delicata, elegante e raffinata, tributo alla palette pastello che torna a dominare con l’inizio della bella stagione. GUARDA LE FOTOProfumi alla lavanda: i migliori, economici e di nicchia, per l’estate 2024 Il finish è opaco, anche se c’è lo ama più lucido e fa un’eccezione.