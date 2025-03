Ilgiorno.it - Arianna Manfredini, a 13 anni il debutto nella Serie A di volley: “È molto determinata, anche a scuola è brava”

Milano, 31 marzo 2025 – “È”: mamma Nicoletta non ha dubbi nel descrivere sua figlia,. Il libero, classe 2011, a 13e 4 mesi è diventata nel weekend la più giovane di sempre a fare ilinA. Sabato sera, al PalaRadi di Cremona, è entrata in campo, nel match di A2 tra Casalmaggiore e Concorezzo (vinto dalle prime per 3-0), quando la formazione di casa era in vantaggio per 24-16 nell’ultimo parziale. Fa parte del settore giovanile del Vb Casalmaggiore Ostiano e nei giorni scorsi si è allenata con la prima squadra a cui era già stata aggregatala sorella Ginevra (gioca nel ruolo di banda). Le due hanno iniziato insieme dopo aver provato vari sport. “ha 13, ma gioca nelle categorie più grandi, con under 16 e 18 e Ginevra, sua sorella ha 14 mesi in più.