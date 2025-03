Quotidiano.net - Argentina nascondiglio dei nazisti. Ora Milei apre gli archivi segreti

L’si appresta a declassificare gligovernativi relativi all’ingresso dinel proprio territorio al termine della seconda guerra mondiale. Lo ha reso noto il capo del gabinetto Guillermo Francos precisando che la decisione è stata adottata dal presidente Javierin seguito ad un incontro con esponenti del Centro Simon Wiesenthal. Secondo la stampaha inoltre accolto una richiesta giuntagli dalla Commissione giustizia del Senato Usa. Le istruzioni impartite ai suoi collaboratori, è stato spiegato, "si inseriscono in un più ampio impegno per una maggiore trasparenza e verso la responsabilità storica". Un anno faera uscito molto scosso da una visita al Museo della Shoah Yad Vashem di Gerusalemme e si era impegnato a lottare in prima persona contro l’antisemitismo.