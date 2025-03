Internews24.com - Arbitro Milan Inter, designato il fischietto per il derby di Coppa Italia

di Redazioneilper ildi, in programma mercoledì sera. Tutti i dettagliMercoledì sera è in programma, match valido per l’andata della semifinale di, I nerazzurri, dopo aver eliminato nei turni precedente l’Udinese e Lazio sfidano i rossoneri per strappare il pass di accesso alla finalissima, in una gara come sempre dal significato speciale. Dopo quello di Super, e quelli di campionato, la squadra di Inzaghi cerca di portare a casa il primodella stagione. Di seguito la designazione arbitrale completa per il match:A dirigere l’incontro sarà il signor Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Preti e Baccini. Il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente affidati a Abisso e Di Bello.