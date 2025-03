Arbitro di Milan-Inter | ecco chi sarà

Leggi su Ilnerazzurro.it

Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, arbitrerà, semifinale d’andata di Coppa Italia in programma mercoledì 2 aprile alle 21:00 a San Siro.Ad assisterlo saranno Preti e Baccini, con Ayroldi come quarto uomo. Al VAR ciAbisso, affiancato da Di Bello come AVAR.di: FabbriAssistenti: Preti – BacciniQuarto uomo: AyroldiVAR: AbissoAVAR: Di Bello