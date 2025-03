Quotidiano.net - Aprile, arriva l’anticiclone Calano: l’Italia divisa tra maltempo e caldo. La mappa

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 marzo 2025 –parte con una settimana di sbalzi trae temperature in risalita su tutta. Gli esperti la chiamano situazione “dinamica”, di fatto sarà un'alternanza di condizioni meteorologiche estreme. Si parte con un'ondata di freddo e– perfino con nevicate sull’Appennino – seguita dal ritorno dell'anticiclone africano, che porterà ilin alcune regioni: punte di 20-22 gradi al Nord, venti e temporali al Sud. Il meteo di oggi e domani Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’, tra oggi e domani sono previste precipitazioni al Centrosud e in Sicilia, con possibili temporali e nubifragi. Venti intensi di Maestrale e Grecale faranno calare le temperature, portandole sotto la media stagionale. Tornerà anche la neve in Appennino, con fiocchi a partire dagli 800/900 metri.