Apri gli occhi guarda là Doppio scoop a Uomini e Donne | fiocco azzurro e proposta di nozze

La settimana comincia col botto nello studio diper una coppia che proprio grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi sta aprendo un nuovo, emozionante capitolo della sua vita. Lunedì 31 marzo 2025 ex dama ed ex cavaliere sono tornati per raccontare gli ultimi sviluppi e alla fine grande festa e due notizie clamorose.Avevano lasciato la trasmissione di Canale 5 poco meno di un anno fa, a maggio 2024. Non sono sempre state rose e fiori ma alla fine, d dopo un periodo turbolento, i due sono tornati ad essere più che uniti. Lei aspetta un figlio che, grazie al ‘baby shower’ organizzato proprio in puntata, sappiamo sarà un maschietto. Ma non è finita qui perché dopo è scattata ladi.Leggi anche: “Ti prego, dicci che è vero”. Ida Platano, bomba sul volto diBaby shower edi matrimonio a UeDAsmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono stati ospiti di Maria De Filippi nella puntata di lunedì 31 marzo.