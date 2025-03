Lanotiziagiornale.it - Appropriazione indebita di fondi europei. Le Pen condannata, non potrà candidarsi per cinque anni

Marine Le Pen è colpevole. Non è uno slogan, non è un’opinione. È una sentenza del tribunale di Parigi, pronunciata con quella secchezza che solo la giustizia sa avere quando mette a nudo l’ipocrisia. La leader del Rassemblement National è stataperdipubblici: 2,9 milioni di euro sottratti al Parlamento europeo, serviti non per l’attività politica comunitaria ma per retribuire assistenti che lavoravano in Francia, al servizio del partito.Per capirci: soldiusati per fare politica anti-europea. Il paradosso non è casuale, è metodo. Dal 2004 al 2017, Le Pen ha fatto dell’Europa il bersaglio privilegiato del suo populismo, intascando però le risorse che quell’istituzione metteva a disposizione. È la grammatica del sovranismo di plastica: gridare “ladri!” mentre si mettono le mani nel portafoglio dell’avversario.