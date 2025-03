Lanazione.it - Aperte le prenotazioni per la "Passeggiata Botanica a Villa Demidoff"

Firenze, 31 marzo 2025 – Sabato 12 aprile 2025 due esperti erboristi accompagneranno il pubblico lungo undi due ore e mezzo nei sentieri del Parco di, a Pratolino. Ad organizzare l'iniziativa è l’Associazione X in collaborazione con il “Mega Crals”. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le piante spontanee e il loro possibile impiego in ambito medico e nella vita quotidiana. Le guide d’eccezione saranno Daniela Bencivenni e Roberto Malesci, entrambi erboristi di lunga esperienza, che durante il percorso racconteranno curiosità, aneddoti e nozioni etnobotaniche legate al territorio toscano. L’esperienza è a numero chiuso, con quattro gruppi da 20 persone ciascuno, due gruppi in partenza alle 10:00 e altri due alle 14:30. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona, da versare entro il 5 aprile sul conto dell’associazione (IBAN: IT29H0623002999000063688718).