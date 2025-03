Agi.it - Anziana trovata morta in casa a Trieste con taglio alla gola, fermata una donna

AGI - Unadi 89 anni è statain un'abitazione della città vecchia di. Il cadavere è stato scoperto in via delle Beccherie al civico 7. Da un primo esame, il corpo presenta un. La scoperta intorno alle 13. La vittima si chiamava Isabella Ailandi Tregnaghi. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri, personale della Questura, i vigili del fuoco e il personale del 118. Presente anche il questore Pietro Ostuni. Nell'ambito delle indagini in corso da parte dei Carabinieri di, secondo quanto si è appreso, è statauna. Dalle prime indiscrezioni è stato appurato che l'abitazione fosse dotata di telecamere e che attraverso una di queste la figlia, da remoto, avrebbe visto la mamma riversa a terra dando l'rme per quello che appare in maniera sempre più evidente un omicidio.