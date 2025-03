Ilrestodelcarlino.it - Antonucci e Scamarcio, vini doc premiati a Noto

L’azienda Santa Barbara protagonista a, il patron Stefanopremiato insieme all’attore Riccardo. L’occasione è stata quella dei Wine Awards 2025 di Food and Travel Italia. Il ‘Sensuade 2024’ è stato premiato come miglior rosato d’Italia nell’evento organizzato per celebrare le eccellenze del settore viticolo che si distinguono per qualità e innovazione. Stefanoè stato chiamato a ritirare il premio e insieme a lui anche, premiato per il suo vino ‘Rivale’, vino che nasce a Polignano a Mare nell’omonima azienda agricola, strano caso di unico Pinot nero prodotto in Puglia. Idivengono produtti tutti nelle Marche, l’Azienda Santa Barbara ha la sua sede nel piccolo comune di Barbara, nelle colline senigalliesi. È lì che dall’estro dinascono iche sono diventati un’eccellenza in tutto il mondo.