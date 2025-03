Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 31 marzo 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, lunedì 31è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 31, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la puntata registrata lo scorso 18. E in studio, molto probabilmente, arriveranno Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares, coppia che si è formata proprio a. I due presto diventeranno genitori, ma Cristiano stupirà tutti: porterà due striscioni nel salotto, poi chiederà alla sua Asmaa di sposarlo. E le emozioni non mancheranno.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, lunedì 31, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.