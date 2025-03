Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 31 marzo

: una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 31Valeria realizza il suo piano contro Manuela, spingendo Camillo e Jimmy a unire le forze per indagare su quanto accaduto al parco archeologico. Ferri, invece, impone a Micaela un sostituto per Michele, che ha scelto in totale autonomia ma lei non ha intenzione di rimanere a guardare, e farà di testa sua per dare una scossa alla trasmissione radiofonica. Mentre Samuel sembra aver superato la sua ossessione per Micaela grazie alla conoscenza di Gabriela, Rosa si sfoga con Raffaele a proposito dell’insolito comportamento del figlio Manuel, sempre più freddo e distaccato nei suoi confronti.