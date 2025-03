Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 31 marzo, chi trionferà dopo 197 giorni

Lunedì 31, in prima serata su Canale5, andrà in onda l’attesissima finale della diciottesima edizione del197di convivenza, emozioni e colpi di scena, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini si avvia alla conclusione. Ad affiancare il padrone di casa in studio ci saranno, come di consueto, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli darà voce ai commenti del pubblico da casa., ledel 31La finalissima vede in gara quattro concorrenti già certi del loro posto: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Ma una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti si aggiungerà al gruppo: saranno i telespettatori a decidere chi merita l’ultimo posto disponibile per contendersi la vittoria, che appare più imprevedibile che mai malgrado i risultati dei sondaggi.