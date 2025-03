Serieanews.com - Ansia Haaland: l’annuncio può cambiare anche le sorti dell’Italia

Leggi su Serieanews.com

Apprensione per Erling, atteso un annuncio che potrebbeledella nazionale italiana allenata da Luciano Spallettipuòle(LaPresse) – SerieANews.comApprensione alle stelle per Erling. Tutto è successo durante il quarto di finale d’andata di FA Cup contro il Bournemouth, una partita che il City di Pep Guardiola ha ribaltato fino al 2-1 dopo essere andato sotto.Ma a che prezzo?, il gigante biondo che sembra indistruttibile, ha sì segnato, ma è diventato, suo malgrado, sfortunato protagonista di un episodio che potrebbe condizionare il suo imminente futuro.L’infortunio di: un’ombra su Mster City e NorvegiaL’attaccante norvegese, ha lasciato lo stadio del Bournemouth in stampelle, con un tutore alla gamba sinistra che sembra un brutto presagio.