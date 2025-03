Anniversari | Poste Italiane celebra i 50 Anni di Pimpa con un francobollo speciale

Leggi su Ildenaro.it

comunica che oggi 31 marzo 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy unordinario appartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato alla, nel 50°o, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€. Tiratura: quattrocentomilaotto esemplari. Foglio: ventotto esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Francesco Tullio Altan. La vignetta riproduce, cagnolina dal manto bianco con pois rossi che si muove e parla come una bambina, frutto della fantasia di Francesco Tullio Altan, ritratta davanti a una torta piena di candeline per festeggiare i 50dalla sua creazione.