Angel del Pozo è morto, addio al re degli spaghetti western spagnolo

Roma, 31 marzo 2025 -del, star spagnola dei film, èsabato all'età di 90 anni. Molto noto in Italia proprio la sua partecipazione a film diventati cult tra cui il'Faccia a Faccia' del 1967, diretto da Sergio Sollima, che lo vede recitare accanto a mostri sacri come Gian Maria Volonté e Tomas Milian, in una coproduzione ispano-italiana. Del, attore, sceneggiatore e regista, in carriera ha partecipato a oltre 60 film, di cui più della metà del generetargato tricolore. E ha calcato le scene al fianco di leggende come Lee Van Cleef, Christopher Lee, Yul Brynner e Orson Welles. E' stato regista e lavorato come produttore esecutivo dagli anni '90 al 2008 per Telecinco del gruppo Mediaset. Nel 2020 l'Almeriafilm Festival lo aveva premiato con il 'Tabernas' alla carriera, per il suo importante contributo al generein quella che era stata la mecca spagnola del genere grazie a Sergio Leone.