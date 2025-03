Ilrestodelcarlino.it - Anello da ginnastica al collo. Bimbo non respira più: salvato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gioca con unda palestra e se lo mette alrischiando di soffocare. Paura per un bambino di sette anni. Sabato, nel tardo pomeriggio, il piccolo era in casa con i genitori, in una abitazione in zona Baraccola, quando ha preso l’dainfilandoselo al. Una volta messo non riusciva più a toglierselo. Nell’appartamento sono stati attimi di ansia. Il bambino non riusciva più are e ha chiesto aiuto ai familiari. A liberarlo sono stati i genitori. E’ stato chiamato il 112 che ha inviato sul posto sia una ambulanza della Croce Gialla che l’automedica del 118. I sanitari hanno visitato il piccolo che aveva ancora dei problemi nellazione ed è stato deciso di portarlo al pronto soccorso pediatrico per accertamenti. L’ambulanza è ripartita in codice giallo, diretta all’ospedale Salesi.