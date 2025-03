Lettera43.it - Andrea Berta è il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal

è il. Il club londinese lo ha annunciato domenica 30 marzo sui propri canali ufficiali, mostrando la foto del dirigente italiano al momento delle firme. L’ex Atletico Madrid cambia Paese e lascia la Spagna dopo 12 anni per tuffarsi in una nuova avventura in Premier League. Il club nella nota ha spiegato che«ha trascorso quasi 12 anni con l’Atlético e ha svolto un ruolo importante nel dare forma alle squadre che hanno vinto i titoli LaLiga nel 2013/14 e 2020/21 e l’Europa League nel 2018. Hanno anche vinto la Copa Del Rey, la Supercoppa UEFA e la Supercoppa spagnola durante il suo periodo al club, oltre a raggiungere due finali di UEFA Champions League».(Getty Images).: «Non vedo l’ora di iniziare»Il dirigente ha invece affermato: «Sono entusiasta di unirmi all’Arsenal in quello che è un periodo estremamente emozionante per il club.