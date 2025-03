Thesocialpost.it - Ancora una morte sul lavoro: tragedia alla Greenthesis di Orbassano

Schiacciato da un armadio blindatoUn impiegato di 57 anni è morto questa mattina mentre si trovava all’interno di un locale in disuso dell’aziendadi, operante nel settore chimico e specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un armadio blindato mentre stava controllando alcuni documenti.L’incidente è avvenuto attorno alle 9 del mattino. La vittima era da sola e non ha più risposto al telefono: i colleghi, dopo averlo cercato invano per ore, lo hanno trovato privo di vita, sotto il peso dell’armadio.Indagini in corsoLe indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidate ai carabinieri e agli ispettori dello Spresal dell’Asl To3. Il locale in cui si trovava il lavoratore non era più in uso.