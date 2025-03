Thesocialpost.it - Ancona, scontro tra auto: morto un anziano e ferita una ragazza

Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di lunedì 31 marzo 2025 sulla Flaminia, nei pressi del cavalcavia ferroviario di Palombina,, all’altezza delle Poste. Un uomo di 82 anni ha perso la vita, mentre una giovane è rimastaed è stata trasportata all’ospedale di Torrette.La dinamica delloL’incidente ha coinvolto tre veicoli, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Gialla e il personale del 118, insieme a vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.Viabilità in tiltL’impatto ha provocato pesanti disagi alla circolazione: la strada è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code. Lerità stanno lavorando per ripristinare la viabilità e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.