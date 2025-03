Ilrestodelcarlino.it - Ancona, i fiumi vanno puliti. L’assessore Aguzzi: “Bando da due milioni. Lavori al via da aprile”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 31 marzo 2025 – La pioggia caduta fino a sabato ha creato diversi problemi ade provincia conoltre la piena, strade allagate, piccoli smottamenti. Misa, Esino, Musone e Aspio i corsi d’acqua attenzionati per l’allerta meteo diramata dalla Regione e che continuerà anche nelle prossime ore. Ieri la situazione è tornata alla normalità con ientro la capienza minima. A Jesi, superata l’allerta meteo, ieri sono stati riaperti tutti i sottopassi e ripristinata la viabilità. Rimasta chiusa solo via Santa Maria del Colle per uno smottamento del terreno. Adla situazione più critica si è avuta al vallone di Offagna quando la famiglia Bussolari, residente in via Liscia e già alluvionata a settembre scorso (con allagamenti in casa e cinque automobili buttate via), si è svegliata con il fosso Aspio che aveva tracimato e l’acqua minacciava di dirigersi di nuovo verso la loro casa.