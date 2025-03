Ilfattoquotidiano.it - Anche la Società Dante Alighieri sconsiglia lo schwa. Ma siamo sicuri che i membri siano d’accordo?

di Massimo Arcangeli*Dopo le mie critiche alla circolare del 21 marzo in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha raccomandato di “attenersi alle regole della lingua italiana” nelle comunicazioni scolastiche ufficiali, con l’intento di bandire, asterischi e altri segni grafici non ortodossi, sono fioccati i messaggi: non è che hai cambiato opinione rispetto a quando, nel 2022, lanciasti una petizione proprio contro lo?Il problema è un altro, e lo ha ben sintetizzato Salvatore Settis in un articolo uscito sulla Stampa del 29 marzo (La grammatica non è politica. Alla scuola servono riforme e meno diktat): “Se a proporre un ragionamento storico e linguistico è un qualsiasi cittadino o, con ben altro peso, l’Accademia della Crusca, è l’argomentazione usata che fa la forza o la debolezza del discorso.