Lanazione.it - Ambiziosi e preparati: “Temiamo contratti precari e sottopagati”. I neolaureati incontrano le aziende, 350 posti di lavoro offerti

Firenze, 31 marzo 2025 - Puntano a un primo stipendio di 1500-1600 euro netti, ma purtroppo sono poche leche offrono simili cifre a un neolaureato. E spesso sono frenati dal punto di vista delle possibilità di spostamento perché sempre meno under 30 hanno la patente. Sono 1300 gli studenti che oggi si sono riversati al campus Morgagni per il Career Day dell’Università di Firenze. In palio, 350 opportunità lavorative offerte anche dadi primo piano come Eli Lilly, Baker Hughes e Menarini. Leguardano con interesse ai laureati in ingegneria, economia e scienze tecnologiche, ma quest’anno c'è maggiore apertura anche verso le discipline umanistiche. “L’applicazione delle nuove tecnologie richiede competenze trasversali - dice la rettrice Alessandra Petrucci -. Per questo le offerte dispaziano tra tutti i campi del sapere”.