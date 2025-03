Lanazione.it - Ambiente: rimosse le piante secche sul viale delle Aquile Randagie

Pisa, 31 marzo 2025 – Sono in corso a San Rossore le operazioni di manutenzionealberature nei grandi viali della Tenuta, anche in previsione del grande afflusso primaverile che trova il culmine con le migliaia di presenze previste per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio. Interventi fondamentali per garantire la sicurezza dei frequentatori del Parco, svolti prestando attenzione alla qualità del rinnovamento arboreo e minimizzando il disturbo alla fauna. Dopodel Gombo e via della Sterpaia è la volta del, la strada che collega Cascine Vecchie e Cascine Nuove. Anche questi alberi sono stati verificati dal team del professor Fabrizio Cinelli dell'Università di Pisa nell'ambito di uno specifico studio. Lungo ilci sono oltre 1600 alberi a bordo strada, tra pini domestici e lecci.