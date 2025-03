Amazon | 38 miliardi di euro di esportazioni per le imprese italiane nel 2024

Quotidiano.net - Amazon: 3,8 miliardi di euro di esportazioni per le imprese italiane nel 2024

Nelleche vendono sul negozio online dihanno realizzato 3,8didi. Lo annuncia la società, in una nota, in occasione delle celebrazioni del decimo anniversario della vetrina Made in Italy die del lancio della quarta edizione dei Made in Italy Days, in collaborazione con Agenzia Ice. La vetrina Made in Italy diaiuta oltre 5.500 realtàa vendere i propri articoli in undici Paesi del mondo. "Dieci anni fa, lanciavamo la vetrina Made in Italy con circa 5.000 prodotti presenti nella sola sezione regionale dedicata alla Toscana; oggi, ne contiamo oltre 3 milioni messi a disposizione dei nostri clienti in 11 Paesi del mondo, con 18 percorsi regionali attivi", ha dichiarato il vicepresidente e country manager diItalia, Giorgio Busnelli.