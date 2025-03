Iodonna.it - Amarsi ma vivendo in case separate. Sempre più coppie scelgono questo tipo di relazione. La Dottoressa Cozzolino ne spiega tutti i lati positivi

Leggi su Iodonna.it

Stare in coppia ma senza convivere è un modello diche sfida le convenzioni, ma che negli ultimi anni sta prendendopiù piede. Sebbene il senso comune suggerisca che vivere insieme sia un passaggio fondamentale per rafforzare il legame, molti trovano invece nella separazione abitativa un modo alternativo ed efficace per garantire la durata della. Ma quali sono i pro e i contro di questa scelta? Lo abbiamo chiesto allaMarinella, psicoterapeuta e sessuologa clinica. Amore e coppia: 5 errori da non fare all’inizio di una storia X Leggi anche › Coppia, l’importanza di ridere insieme per rafforzare il rapporto Chi sceglie di non convivere?Spesso si pensa che chi non vuole convivere non ami davvero il proprio partner.