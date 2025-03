Liberoquotidiano.it - Altro orrore Pd su Lavinia Orefici | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Angelo Dieni, consigliere del Comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna, ha postato su Facebook un commento in cui definisce la giornalista«una cretina» e che Romano Prodi, secondo lui, «non doveva tirarle i capelli», ma «darle un calcio ben assestato negli stinchi». Il post, sfuggito evidentemente alle femministe di sinistra sempre pronte a parlare di violenza contro le donne e di destra sessista, non è sfuggito invece alle senatrici della Lega, che sono insorte a difesa della cronista. E pure il vicesegretario del Carroccio, Andrea Crippa, si è infuriato. «Il gesto di Prodi, maleducato, arrogante e irrispettoso delle donne è stato pessimo. La combo di minimizzazione da una parte del Pd - silenzio ostinato dall'altra parte del Pd è stata platealmente imbarazzante.