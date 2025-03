Alta Velocità treni rallentati per un guasto Fino a 120 minuti di ritardo Fs | Circolazione in graduale ripresa

Leggi su Open.online

Laindopo i forti rallentamenti sulla linea AV Roma-Napoli per untecnico alla linea. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – si legge in un a nota di Rfi – sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta. Ipossono registrare un maggior tempo di percorrenza. Attualmente il ritardi deiarrivanoa 60e anche oltre. Al momento alla stazione Termini si registrano ritardi di 70. Iregistrano ritardi e variazioni di percorso. Alcuni sono deviati sulle linee convenzionali Roma – Napoli via Cassino e via Formia, «con un maggior tempo di percorrenzaa 120», come riporta Infomobilità ditalia. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 11 idell’che registrano ritardi superiori a un’ora.