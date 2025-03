Lanazione.it - Allerta meteo gialla in Toscana: vento forte in diverse zone

Firenze, 31 marzo 2025 – Scatta una nuovaper la, questa volta per. Accadrà nella giornata di martedì 1 aprile. La Regione lancia dunque l’avviso che vale per praticamente tutta la. Previsioni, la cartina Forti raffiche arriveranno da nord est, portando un abbassamento delle temperature ma soprattutto possibili disagi, anche a livello marittimo. La situazione viene monitorata dalla Protezione Civile. L’riguarda tutta la regione, ad eccezione dei crinali del Mugello e di una porzione del centro dellache corrisponde alla provincia di Siena. Una giornata in cui le temperature si abbasseranno, come spiega il serviziorologico regionale del Lamma. E si rivedrà anche la neve. Possibili fiocchi bianchi a partire dai mille metri di quota.