Ilrestodelcarlino.it - Allenatore arrestato per abusi sessuali: indagini sul mistero della quarta ragazzina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 31 marzo 2025 – ??????L’di volleydai carabinieri aveva nel mirino unaragazza. O perlomeno, questo era il timore che serpeggiava fra due delle vittime dei suoi. L’apprezzamento dell’uomo per una loro compagna di squadra, che non trova per ora riscontro in condotte specifiche attribuite al trentenne siciliano, è emersa tra le pieghe dell’indagine, condotta a tambur battente, che ha portato la pm Silvia Baldi a richiedere la misura cautelare, poi accolta dal gip Letizio Magliaro decretando gli arresti domiciliari. La relazione sessuale fra l’adulto e la pallavolista tredicenne era ormai un segreto di Pulcinella nella cerchia delle ragazze. La seconda adolescente adescata si era confidata con la prima, rivelando di essere stata a sua volta oggetto di pesanti avances.