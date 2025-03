Internews24.com - Allenamento Inter, subito al lavoro per preparare il derby! Lautaro, Dumfries procedono col recupero! Le ultime da Appiano

di Redazionealperilcol! LedaGentile, in vista dei prossimi impegniArchiviata la vittoria sull’Udinese, l’si è ritrovata adGentile questa mattina peril match di mercoledì contro il Milan, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Come riportato da Simone Togna, arrivano importanti novità sugli infortunati: De Vrij può rientrare in gruppo già domani, mentree Zielinskiil loro.#: De Vrij a parte, ma domani dovrebbe essere in gruppo. #, #e #Zielinski a parte. Le condizioni del capitano verranno monitorate giorno dopo giorno, ma al momento non è previsto che torni in gruppo domani o dopo. pic.