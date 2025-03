Internews24.com - Allenamento Inter, i nerazzurri subito al lavoro verso la sfida con il Milan – FOTO & REPORT

Leggi su Internews24.com

di Redazione, iallacon il, in programma mercoledì sera. Le immagini da Appiano Gentileper l‘di Inzaghi, che neanche il tempo di assimilare la vittoria di ieri contro l’Udinese, si èributtata a, in vista delladi mercoledì sera contro il, derby che vale l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco alcune immagini della sessione odierna postate sul sito ufficiale del club nerazzurro, con annessoin campo dopo il successo di ieri ?#Forza?? (@) March 31, 2025- «alal BPER Training Centre di Appiano Gentile. Dopo la vittoria per 2-1 contro l’Udinese nella 30ª giornata di Serie A, la squadra ha svolto una seduta diin vista della semifinale d’andata della Coppa Italia, dove imercoledì 2 aprile alle ore 21 affronteranno il