Biccy.it - Alleanza in extremis rischia di stravolgere la finale del Grande Fratello

L’elezione di Helena Prestes a finalista con oltre il 52% dei voti è stata un vero allarme per i due fandom più agguerriti di questa edizione del, quella percentuale ha dato vita ad una chiamata alle armi tra gruppi fanatici rivali, ma che hanno un obiettivo in comune, quello di togliere di mezzo il ciclone brasiliano (tanto amato dal pubblico generalista). Per molte settimane le Shailenzo e le Zelena hanno stratto un’, che ha buttato fuori dalla casa del GF personaggi amati dai telespettaori, che infatti non si sentivano più rappresentati dal televoto. Poi questa coalizione si è sciolta quando le Zelena hanno iniziato a votare in massa solo per Chiara Cainelli (che però in un televoto con Zeudi ha preso lo 0,9% dei voti), mentre le Shailenzo hanno continuato a supportare i loro due beniamini.